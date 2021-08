Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H14 LE JOURNAL DES JO avec Virginie GIFFARD



18H17 FAIT DU JOUR La Fédération des CPAS tire la sonnette d'alarme et réclame des aides supplémentaires afin de pouvoir secourir les personnes privées de logement suite aux intempéries. On en parle avec Luc VAN DORMAEL, président de la fédération des CPAS wallons et président du CPAS de Waremme.



18H25 CHANSON HOOVERPHONIC - EDEN



18H28 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Le président de la N-VA plaide pour une réunification de la Flandre et des Pays-Bas. On en parle Francis VAN DE WOESTYNE, éditorialiste à La Libre et Dave SINARDET, politologue à la VUB



18H45 LA PERLE D'ÉTÉ de Nathalie MALEUX - Visite du jardin d'hiver de l'institut des Ursulines à Wavre-Notre-Dame



18h48 CHANSON LA FEMME - LE SANG DE MON PROCHAIN



18H50 LA SÉRIE « LE CHARBON DANS LES VEINES » de Catherine TONERO et Christophe BERNARD - Portrait de Sergio qui a commencé la mine à 15 ans, en cachette de sa maman...



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première