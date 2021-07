Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H14 LE JOURNAL DES JO avec Virginie GIFFARD



18H17 FAIT DU JOUR Des activistes pro-démocratie birmans ont pu s'adresser au Conseil de sécurité de l'ONU hier pour la première fois depuis que la junte militaire a renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi le 1er février. Éclairage avec Carrie NOOTEN, correspondante à New York. On en parle avec Frédéric DEBOMY, spécialiste de la Birmanie, écrivain français, scénariste de Bande Dessinée.



18H25 CHANSON JULIEN DORE - WAF



18H28 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Quelle représentation des personnes LGBT dans les films et dessins animés ? On en parle par téléphone avec Tom DEVROYE, coordinateur chez Arc-en-Ciel Wallonie, la fédération wallonne des associations LGBTI et Sandrine DETANDT, professeure de psychologie et des sexualités à l'ULB et directrice du centre de recherche de l'Observatoire du sida et des sexualités à l'ULB



18H45 LA PERLE D'ÉTÉ de Martin CAULIER - Des anciennes usines désaffectées de Roubaix se transforment en musée ou en lieu de création.



18h48 CHANSON FLEETWOOD MAC - LITTLE LIES



18H50 LA SÉRIE « C'EST DANS LA TÊTE » de Marie VAN CUTSEM et Jonathan RÉMY - Le stress post-traumatique



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première