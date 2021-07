Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H14 LE JOURNAL DES JO avec Thomas VAN DER LINDEN



18H17 FAIT DU JOUR Jour du dépassement : ce 29 juillet 2021, l'humanité a épuisé autant de ressources que la Terre peut en produire sur l'année. On en parle avec Zakia KHATTABI (Ecolo), ministre fédérale de l'Environnement, du Climat, du Green Deal et du Développement durable.



18H25 CHANSON STEPHAN EICHER - DEJEUNER EN PAIX



18H28 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Faut-il davantage d'encadrement psychologique pour protéger les sportifs de haut niveau ? On en parle avec Philippe GODIN, professeur en psychologie du sport à l'UCLouvain et Olivia BORLÉE, ex-championne olympique et co-fondatrice de la marque sportswear 42|54



18H45 LA PERLE D'ÉTÉ de Benjamin CARLIER - Gand, la capitale belge du street art.



18h48 CHANSON CHARLES - WITHOUT YOU



18H50 LA SÉRIE « C'EST DANS LA TÊTE » de Marie VAN CUTSEM et Jonathan RÉMY - La schizophrénie



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première