Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H14 LE JOURNAL DES JO avec Thomas VAN DER LINDEN



18H17 FAIT DU JOUR Tunisie : comment réagit la population à cette décision du président Kaïs Saïed, dimanche soir, de s'arroger les pleins pouvoirs? On en parle avec Syhem BELKHODJA, danseuse et chorégraphe tunisienne



18H25 CHANSON ETIENNE DAHO - DES ATTRACTIONS DESASTRE



18H28 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Faut-il davantage encadrer l'usage de la cigarette électronique ? On en parle avec Véronique LE RAY, directrice médicale et porte-parole de la Fondation contre le cancer et Catherine PAPATHANASIOU, infirmière tabacologue/addictologue



18H45 LA PERLE D'ÉTÉ de Thierry VAN GULICK - Un sentier de grande randonnée à travers la Wallonie trappiste qui relie les abbayes d'Orval, Rochefort et Chimay.



18h48 CHANSON HALEHAN ET LEA RUE - ATLANTIS



18H50 LA SÉRIE « C'EST DANS LA TÊTE » de Marie VAN CUTSEM et Jonathan RÉMY - Les troubles anxieux



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première