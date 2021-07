Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H12 LE JOURNAL DES JO avec Thomas VAN DER LINDEN



18H17 FAIT DU JOUR 195 pays examinent à partir d'aujourd'hui et durant 15 jours les nouvelles prévisions du GIEC, le groupe d'experts de l'ONU sur l'évolution du climat. On en parle avec Cyril DION, réalisateur, écrivain, militant écologiste français.



18H25 CHANSON DAVID BOWIE/PAT METHENY - THIS IS NOT AMERICA



18H28 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Faut-il repenser le territoire wallon en tenant davantage compte de l'eau qui le traverse ? On en parle avec Yves HANIN, directeur du CREAT (Centre de Recherches et d'Etudes pour l'Action Territoriale) et professeur d'urbanisme à l'UCLouvain et François DESQUESNES, chef de groupe cdH au parlement de Wallonie.



18H45 LA PERLE D'ÉTÉ de Tom DENIS. Le graffiti illégal à Bruxelles le long du canal, entre le centre de Bruxelles et Molenbeek



18h48 CHANSON LES LOUANGES - PIGEONS



18H50 LA SÉRIE « C'EST DANS LA TÊTE » de Marie VAN CUTSEM et Jonathan RÉMY - La bipolarité



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

