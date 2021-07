Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 FAIT DU JOUR France : vaccination du personnel soignant obligatoire et pass sanitaire pour toute une série d'actes de la vie courante. Qu'en pensent les Français ? Éclairage avec Adeline PERCEPT, notre correspondante à Paris.



18H29 CHANSON JUNGLE - KEEP MOVING



18H32 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Cyclisme féminin : enfin la ligne de départ ? avec Ludivine HENRION, ancienne coureuse cycliste belge et Martin WEYNANTS, journaliste sportif à la RTBF.



18H50 LA SÉRIE « FAUT PAS CROIRE » de Sophie LÉONARD et Jonathan RÉMY - Y a-t-il une conspiration derrière le meurtre de JFK ? Une question qui hante encore l'Histoire des États-Unis.



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Hélène MAQUET Émission Soir Première