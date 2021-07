Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H15 FAIT DU JOUR Affaire Ihsane HAOUACH : c'est quoi une note de la Sureté de l'Etat et que sait-on du contenu de cette note classée confidentielle ? Éclairage avec Fabien VAN EECKHAUT.



18H19 FAIT DU JOUR La question de l'appartenance ou de la proximité d'Ihsane HAOUACH avec la mouvance des Frères musulmans a provoqué des remous. Qui sont les Frères Musulmans ? Interview de Michaël PRIVOT, islamologue, ancien membre de la confrérie, par Daniel FONTAINE.



18H25 L'HISTOIRE DU SOIR en TUNISIE avec Maurine MERCIER - L'affaire des déchets italiens



18H29 CHANSON MICHAEL JACKSON - REMEMBER THE TIME



18H32 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Faut-il fixer une limite au prix des loyers ? avec Martin CASIER, vice-président du PS bruxellois et Werner VAN MIEGHEM, coordinateur du RBDH - Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat.



18H50 LA SÉRIE « FAUT PAS CROIRE » de Sophie LÉONARD et Daniel SCHECK - La théorie de la terre plate : qui sont ces platistes ? Qu'est-ce qui les anime ?



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Hélène MAQUET Émission Soir Première