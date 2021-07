Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H15 FAIT DU JOUR Une centaine de jeunes Belges, testés positifs lors d'un séjour organisé en Espagne, a été rapatrié en Belgique. Comment organiser les retours de vacances ? On en parle avec Antoine ISEUX, porte-parole du Centre de crise



18H24 CHANSON RITA MITSOUKO - ANDY



18H27 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Débrief de l'Euro de foot avec Suzan GIBRIL, chercheuse au Cevipol à l'ULB, Manuel JOUS, journaliste sportif à la RTBF et Himad MESSOUDI, journaliste politique à la RTBF et fan de foot.



18H50 L'INVITÉ - Arnaud RUYSSEN pour sa série « Démocratie en question(s) »



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Hélène MAQUET Émission Soir Première