Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H15 FAIT DU JOUR Débats tendus, au parlement fédéral aujourd'hui autour d'Ihsane HAOUACH, la commissaire du gouvernement auprès de l'institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Éclairage avec Baptiste HUPIN.



18H19 FAIT DU JOUR Le rapporteur des Nations-Unies, Olivier DE SCHUTTER, est entré dans l'Eglise du Béguinage où se trouvent les demandeurs d'asile en grève de la faim depuis 45 jours. Interview de Marie-Paule JEUNEHOMME.



18h24 LA CHRONIQUE SPORTS avec Gilles GOETGHEBUER - Le dernier livre de Jean-Paul VESPINI "les prodigieuses histoires du Tour de France".



18H29 CHANSON MANO NEGRA - OUT OF TIME MAN



18H32 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Pourquoi les grands patrons de la tech se ruent-ils vers l'espace ? avec Yaël NAZÉ, astrophysicienne à l'Université de Liège et Benoît BERTHELOT, journaliste, auteur du livre « Le monde selon Amazon » (Ed. J'ai lu)



18H50 LA CHRONIQUE CULTURE d'Olivier NEDERLANDT - Le deuxième album « Sabbat Matters » du groupe Gloria



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Hélène MAQUET Émission Soir Première