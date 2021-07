Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H14 EURO 2020 : l'actu du jour avec Jérémie BAISE



18H18 FAIT DU JOUR Coronavirus : les contaminations sont en hausse et le variant Delta est devenu dominant en Belgique. On en parle avec Yves VAN LAETHEM, porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid-19



18H29 CHANSON KATE BUSH - RUNNING UP THAT HILL



18H32 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Qui sont les survivalistes ? Entretien avec Mathieu BURGALASSI, anthropologue et l'auteur de "La peur et la haine" (Ed. Michel Lafon).



18H50 L'INVITÉE CULTURE - Safia KESSAS pour la série d'été des Grenades



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Hélène MAQUET Émission Soir Première