Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H14 EURO 2020 : l'actu du jour avec Jérémie BAISE



18H18 FAIT DU JOUR Peut-on empêcher les inondations comme celles de ce week-end, en Brabant Wallon, notamment ? On en parle avec Brieuc MICHEL, expert à la cellule GISER (service public de Wallonie)



18H29 CHANSON ARNO ET SOFIANE PAMART - ELLE ADORE LE NOIR



18H32 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Vaccination des jeunes adolescents entre 12 et 15 ans : le Conseil supérieur de la Santé préconise leur libre choix. On en parle avec Pierre SMEESTERS, chef du service de pédiatrie de l'HUDERF et chercheur en infectiologie pédiatrique à l'ULB et Michel DUPUIS, philosophe, professeur ordinaire à l'UCLouvain et membre du Comité consultatif de bioéthique de Belgique.



18H50 L'INVITÉE CULTURE - Véronique THYBERGHIEN pour sa série « Fictions d'Hier - Sciences d'aujourd'hui »



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Hélène MAQUET Émission Soir Première