Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H14 FAIT DU JOUR Les renseignements militaires sont-ils au tapis ? Les députés belges ont assisté aujourd'hui à la présentation d'un rapport sur l'Affaire Jurgen Conings... Éclairage avec Mélanie JORIS. On en parle avec Georges DALLEMAGNE, député cdH.



18h25 LA CHRONIQUE SPORTS avec Gilles GOETGHEBUER - La défaite passée inaperçue d'Andy Murray au troisième tour de Wimbledon vendredi passé face au Canadien Denis Shapovalov.



18H29 CHANSON THE VERVE - BITTER SWEET SYMPHONY



18H32 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Comment exporter à l'étranger les spectacles, les concerts produits en Fédération Wallonie-Bruxelles ? On en parle avec Alain COFINO-GOMEZ, directeur du théâtre des Doms (en direct d'Avignon) et Julien FOURNIER, directeur de Wallonie-Bruxelles-Musique.



18H50 L'INVITÉ CULTURE - Alain DE HALLEUX, réalisateur du documentaire "Bienvenue chez les Soccs" diffusé ce soir sur la Trois



Casting et équipe Animateur Hélène MAQUET Émission Soir Première