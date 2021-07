Soir Première : sur Auvio

Belgique-France. Je t'aime. Moi non plus! Une amitié-rivalité exacerbée ces derniers jours par l'Euro de football

18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H17 FAIT DU JOUR Une marche pour la santé mentale est en cours pour remettre la santé mentale au cœur de l'attention. On en parle avec le Professeur Charles KORNREICH, chef de service psychiatrie à Brugmann



18H25 LA CHRONIQUE SPORTS avec Gilles GOETGHEBUER - Le Tour de France est parti samedi de Rennes dans une relative indifférence



18H30 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Belgique-France. Je t'aime. Moi non plus! Une amitié-rivalité exacerbée ces derniers jours par l'Euro de football. On en parle avec Swann BORSELLINO, chroniqueur foot à la RTBF et Jean-Michel DE WAELE, sociologue du sport et professeur en sciences politiques à l'ULB



18H48 CHANSON RAPHAEL- JE SUIS REVENU



18H50 L'INVITÉE CULTURE - Victoire TUAILLON pour son podcast Le Cœur sur la table (Binge audio)



