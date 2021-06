Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H17 FAIT DU JOUR Covid et Euro de foot font-ils bon ménage ? On en parle avec Yves VAN LAETHEM, porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid-19.



18H25 EURO 2020 : l'actu du jour avec François ZALESKI.



18H30 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Climat : en 10 jours, deux tornades ont touché violemment notre pays. Un dôme de chaleur frappe l'ouest du Canada et un scientifique allemand lance un cri d'alarme concernant la fonte de la banquise. Grand entretien avec Jean-Pascal VAN YPERSELE, climatologue et professeur à l'UCLouvain.



18H45 CHANSON L'IMPERATRICE - HEMATOME



18H48 L'INVITÉ CULTURE - Vincent TALOCHE pour la Fédération Belge des Professionnels de l'Humour



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première