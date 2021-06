Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR La SNCB met en place cet été des trains «Côte express». On en parle avec Elisa ROUX, porte-parole de la SNCB.



17H35 FAIT DU JOUR En visite à Bruxelles, le Secrétaire général de l'Onu, António GUTERRES, appelle la Belgique à contribuer davantage à une distribution équitable des vaccins anti-Covid. Ghizlane KOUNDA l'a rencontré.



17H45 CHANSON ANTOINE WIELEMANS - SEL



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Une vache qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre au Nord du pays



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - C'est la saison de la reproduction des pur-sangs anglais et la consanguinité commence à être un vrai problème dans les haras.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Que peut faire l'Europe face à la Hongrie ? Politique migratoire : comment débloquer la situation ? Vers des règles de voyages communes cet été ? Avec Marie ARENA, eurodéputée socialiste et Benjamin BODSON, chercheur en droit européen à l'UCLouvain et à l'Institut Egmont



18H47 CHANSON JAMIROQUAI - VIRTUAL INSANITY



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Sylvestre DEFONTAINE - Le premier album « Man Made » de la jeune artiste Greentea peng



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première