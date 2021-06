Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Une cérémonie d'hommage est organisée à l'occasion des 75 ans des accords charbon entre l'Italie et la Belgique au bois du Cazier à Marcinelle. Éclairage avec Catherine TONERO sur place



17H35 FAIT DU JOUR La crise diplomatique entre Rome et le Vatican est officiellement ouverte. On en parle avec notre correspondante en Italie Valérie DUPONT



17H40 CHANSON CHARLES - WITHOUT YOU



17H45 EURO 2020 : l'actu du jour avec David BERTRAND.



17h50 LA CHRONIQUE INSIDE avec Clémence DATH - La RTBF incite-t-elle à la vaccination ?



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Britney SPEARS prendra la parole aujourd'hui devant un tribunal de Los Angeles en Californie.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Élections régionales et départementales en France : RN et LREM : la déconfiture! Les sortants s'en sortent et un taux d'abstention record Avec Camille KELBEL, enseignante-chercheuse, directrice pédagogique à l'ESPOL (Ecole européenne des sciences politiques et sociales à Lille) et Marc SIRLEREAU, journaliste politique à la RTBF



18H47 CHANSON RITA MITSOUKO - C'EST COMME CA



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Gérald VANDENBERGHE - La BD « Les suites algériennes » de Jacques FERRANDEZ (Ed. Casterman)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première