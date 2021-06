Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le corps de Jurgen CONINGS a été retrouvé dimanche dans un bois de la province du Limbourg. Quand s'est-il donné la mort ? Comment travaillent les médecins légistes ? On en parle avec Jessica VANHAEBOST, médecin légiste aux Cliniques Universitaires Saint-Luc



17H40 CHANSON TANAE - GOOD AS GOLD



17H45 EURO 2020 : l'actu du jour avec Erik LIBOIS.



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire de la chute des anges Victoria's secret et l'énorme revirement marketing de la célèbre marque de lingerie



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Emmanuel JEHIN - Annonce aujourd'hui d'une nouvelle comète 2014 UN271 qui serait la plus grosse jamais observée à ce jour



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX & CATHERINE TONERO L'Académie Royale de Belgique : c'est quoi ? Comment l'Académie Royale vise-t-elle l'égalité hommes-femmes ? Quid de l'équilibre des genres ailleurs ?Avec Isabelle FERRERAS, présidente de l'Académie Royale de Belgique, maître de recherches au FNRS, professeure à l'UCLouvain et Françoise TULKENS, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme



18H47 CHANSON STEPHAN EICHER - DEJEUNER EN PAIX



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Thierry BELLEFROID - La BD "L'attente - Une famille coréenne brisée par la partition du pays" de Keum Suk Gendry-Kim (Ed. Futuropolis)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première