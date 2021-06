Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Iran : qui succèdera à Hassan ROHANI ? On en parle avec Vincent EIFFLING, chercheur associé au centre d'étude des crises et des conflits internationaux (CECRI) à l'UCLouvain et au Grip



17H35 FAIT DU JOUR Extrait du podcast « Derrière les chiffres » d'Arnaud RUYSSEN avec Marius GILBERT, épidémiologiste : les modèles mathématiques présentés en février étaient-ils fiables ?



17H40 CHANSON ETIENNE DAHO - AU COMMENCEMENT



17H45 EURO 2020 : l'actu du jour avec Erik LIBOIS.



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Politiques, médias, réseaux sociaux : leur crédibilité à l'épreuve de la crise



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR au CANADA avec Fiona COLLIENNE - Au Canada, la statue John Macdonald suscite une vive controverse dans la ville de Kingston en Ontario



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE Codeco : la culture, enfin au centre l'attention ? Voile à la STIB : le gouvernement Bruxellois sauvé ? Climat : faut-il contraindre l'Etat Belge ? Avec François BRABANT, rédacteur en chef et fondateur du magazine Wilfried, Françoise BARÉ, responsable éditoriale Culture/Mode de vie RTBF et Baptiste HUPIN, journaliste à la RTBF



18H47 CHANSON OSCAR AND THE WOLF - JAMES



18H50 SÉQUENCE CULTURE avec Camille DE RIJCK - Les 80 ans de Martha ARGERICH



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

