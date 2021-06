Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Joe BIDEN et Vladimir POUTINE ont eu leur tête à tête à Genève cet après-midi. Éclairage avec Mehdi KHELFAT, envoyé spécial à Genève



17H35 FAIT DU JOUR «Comme en 18» : la Une du journal L'Equipe après le match France-Allemagne fait polémique. On en parle avec Olivier STANDAERT, professeur à l'Ecole de Journalisme de Louvain



17H40 CHANSON GAETAN STREEL - A MOINS QUE CE NE SOIT L'HIVER



17H45 EURO 2020 : l'actu du jour avec David BERTRAND.



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Une histoire de pont et de liens qui se retissent après la pandémie...



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Les dernières avancées dans la recherche contre Alzheimer



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX & CATHERINE TONERO Russie - USA : des relations au plus bas. Navalny et Ukraine : deux sujets qui fâchent. Cyberattaques : nouvelle arme russe ? Avec Nina BACHKATOV, politologue, auteure du livre "Poutine: L'homme que l'Occident aime haïr" (Ed. Jourdan) et Serge JAUMAIN, professeur d'histoire contemporaine à l'ULB et co-directeur d'AmericaS (centre d'étude des Amériques).



18H47 CHANSON AIR - KELLY WATCH THE STARS



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Thierry BELLEFROID -



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

