Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Ouïghours en Chine: la commission des Relations extérieures de la Chambre reconnaît un risque «sérieux» de génocide. On en parle avec Abdullam IMEROV, président de l'association des Ouïghours de Belgique



17H35 FAIT DU JOUR Le président américain Joe Biden a rencontré le Roi Philippe ce matin. On en parle avec Vincent DUJARDIN, professeur d'histoire contemporaine à l'UCL et spécialiste de la famille royale



17H40 CHANSON CARDIGANS - LOVEFOOL



17H45 EURO 2020 : l'actu du jour avec David BERTRAND.



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - C'est un des gestes des Diables Rouges à l'Euro : le genou posé au sol en signe de protestation contre les discriminations raciales.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX & CATHERINE TONERO Qui est Bansky ? Un secret bien gardé au service de sa popularité ? Banksy engagé aux côté des migrants. Bansky profite-t-il de ce qu'il dénonce ? Avec Michel DUPONCELLE, guide de l'exposition Banksy et Anthony SPIEGELER, professeur à l'Institut Royal Supérieur d'Histoire de l'art et d'archéologie de Bruxelles



18H47 CHANSON ARNO ET SOFIANE PAMART - ELLE ADORE LE NOIR



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Françoise BARÉ - Le spectacle « Dress Code » au Théâtre Les Tanneurs



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

