Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Journée mondiale du donneur de sang et chaque année à la même période, les réserves manquent. On en parle avec Thomas PAULUS, porte-parole du service sang de la Croix-Rouge.



17H35 FAIT DU JOUR Naftali BENNETT a succédé à Benjamin Netanyahou ce weekend. Éclairage avec Danièle KRIEGEL.



17H40 CHANSON SAULE - REBELLE REVEUR



17H45 EURO 2020 : l'actu du jour avec François ZALESKI.



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire d'un cafard cyborg, une histoire qui pose beaucoup beaucoup de questions, pas forcément évidentes à trancher.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - La défaillance du danois Christian ERIKSEN en pleine partie de foot, samedi après-midi devant des millions de téléspectateurs



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX & CATHERINE TONERO L'OTAN a 72 ans : a-t-elle réussi ses missions ? La défense européenne concurrence-t-elle l'OTAN ? L'OTAN face à de nouvelles menaces : la cyberdimension Avec Julien POMARÈDE, chercheur au centre REPI (Recherche et Etudes en Politique Internationale de Science-Po) de l'ULB, auteur de « La Fabrique de l'OTAN » paru aux éditions de l'Université libre de Bruxelles et Simon DESPLANQUE, chercheur en Relations Internationales à l'UCLouvain



18H47 CHANSON OASIS - WONDERWALL



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Nicole DEBARRE - « La Tosca » proposée à la Monnaie , mise en scène par l'espagnol Rafael Rodriguez Villalobos et dirigée musicalement par Alain Altinoglu



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première