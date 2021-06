Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Nouveau comité de concertation demain avec des chiffres qui sont au vert en Belgique. On en parle avec Catherine LINARD, géographe de la santé à l'UNamur.



17H34 FAIT DU JOUR Dernière ligne droite pour les discussions entre les employeurs et les syndicats sur plusieurs gros dossiers connexes à la question des salaires. Éclairage avec Marie-Paule JEUNEHOMME.



17H38 FAIT DU JOUR Festival de Cannes : le bruxellois Joachim LAFOSSE présentera en compétition son nouveau film, « Les intranquilles ». Extrait d'entretien avec Hugues DAYEZ.



17H40 CHANSON NENEH CHERRY - MANCHILD



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Un exercice de tir à la carabine à plomb qui est loin de plaire à tout le monde



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Le portrait d'un véritable phénomène sur Tik Tok : un jeune italien devenu super star mondiale en quelques semaines.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX & WAHOUB FAYOUMI Un euro 2020-2021 hors norme ! Footballeurs et débat public : quelle évolution ? Foot business : et ça continue encore et encore ? Avec Jean-Michel DE WAELE, sociologue du sport et professeur en sciences politiques à l'ULB et Patrick STEIN, journaliste sportif, auteur du livre "We are back" (Ed. Kennes).



18H47 CHANSON HALEHAN ET LEA RUE - ATLANTIS



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Olivier NEDERLANDT - L'album « Convocations » de Sufjan STEVENS



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

