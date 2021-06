Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Un quart des personnes qui ont été vaccinées à Bruxelles ne résident pas à Bruxelles. On en parle avec Alain MARON (Ecolo), ministre bruxellois de la Santé



17H40 CHANSON CLAIRE LAFFUT - HIROSHIMA



17H45 FAIT DU JOUR Le documentaire « Saint-Nicolas est socialiste », qui a remporté le Grand Prix et le Prix du Public en compétition nationale au BRIFF 2020, sera diffusé ce soir sur La Une. On en parle avec David LELOUP, son réalisateur.



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire d'un trafic mondial de contrebande de cactus



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX & WAHOUB FAYOUMI Immigration italienne : quel héritage en Belgique ? 75 ans pour les accords charbon : bon ou mauvais souvenir ? Qui sont ces Italiens arrivant aujourd'hui en Belgique ? Avec Francesco GENUARDI, l'ambassadeur d'Italie en Belgique, Marco MARTINIELLO, sociologue et directeur de recherche FNRS à l'Université de Liège et Valérie DUPONT, correspondante RTBF à Rome (en ouverture d'émission par Skype)



18H47 CHANSON TASMIN ARCHER - SLEEPING SATELLITE



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Françoise BARÉ - A l'occasion de la fête nationale italienne, projection d'images sur l'Ambassade



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première