Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Signes convictionnels à la STIB : le commissaire du gouvernement intervient, la décision de ne pas interjeter appel est suspendue. Éclairage avec Marc SIRLEREAU.



17H35 FAIT DU JOUR La ville de Goma, dans l'est de la République Démocratique du Congo, est en zone rouge, par crainte d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. Éclairage avec Benoît FEYT, notre envoyé spécial sur place.



17H45 CHANSON ARNO ET SOFIANE PAMART - ELLE ADORE LE NOIR



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire de la joueuse de tennis Naomi OSAKA qui a décidé de quitter le tournoi de Roland Garros



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Emmanuel JEHIN - La Chine s'installe dans l'espace



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX & WAHOUB FAYOUMI Cyber-harcèlement : que dit la loi ? Opinion, liberté d'expression : on ne peut plus rien dire en ligne ? Harceleurs en ligne : quelles sont leurs cibles ? Avec Benjamine BOVY, avocate spécialisée en droit pénal au barreau de Bruxelles et Olivier BOGAERT, commissaire à la Federal Computer Crime Unit.



18H47 CHANSON PRINCE - THE MOST BEAUTIFUL GIRL IN THE WORLD



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Camille DE RIJCK



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première