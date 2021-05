Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR #protectmanonolita : un vaste mouvement de soutien à Manon, streameuse belge, victime de menaces de mort et de viol. On en parle avec elle.



17H35 FAIT DU JOUR 14 000 personnes meurent du tabac chaque année en Belgique. On en parle avec Martial BODO, tabacologue à l'Institut Jules Bordet à Bruxelles.



17H45 CHANSON NOE PRESZOW - CETTE ROUTE LA



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Pour la première fois, un drone militaire aurait abattu une cible humaine de lui-même, sans en recevoir l'ordre.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - La façon étrange de compter les points au tennis et l'origine de ses expressions



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX & WAHOUB FAYOUMI Israël sans Netanyahu : possible ? La guerre a-t-elle conduit Netanyahu vers la sortie ? Israël-Palestine : un conflit qui s'enlise... Avec Simone SUSSKIND, ancienne sénatrice socialiste, fondatrice de l'association Actions dans la Méditerranée et Charles ENDERLIN, en direct par Skype depuis Jérusalem, ancien correspondant de France Télévisions.



18H47 CHANSON SMASHING PUMPKINS - 1979



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Pascal GOFFAUX - Arnold GROJEAN, Prix national Photographie Ouverte et Prix RTBF



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première