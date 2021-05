Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR L'Allemagne reconnait officiellement le génocide commis en Namibie pendant l'ère coloniale. Éclairage avec notre correspondant Pascal THIBAUT.



17H35 FAIT DU JOUR Extrait du podcast « Derrière les chiffres » d'Arnaud RUYSSEN avec Marius GILBERT, épidémiologiste : être vacciné et contaminé, ça arrive à quelle fréquence ?



17H45 CHANSON DOOWY - L'EAU DU BAIN



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Comment le petit Gregory s'est-il retrouvé mêlé au conflit entre Israël et le Hamas ?



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR en ITALIE avec Valérie DUPONT - Un boss de la camorra napolitaine et son avocat ont été condamné pour avoir menacé Roberto Saviano, l'auteur de Gomorra et une autre journaliste



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE Cavale de Jurgen CONINGS : quels dysfonctionnements et qui sont les responsables ? Avec Mélanie JORIS, journaliste à la RTBF, Peter DE LOBEL, journaliste au Standaard et Bertrand HENNE, éditorialiste à La Première



18H47 CHANSON CARDIGANS - MY FAVOURITE GAME



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Françoise BARÉ - « L'ombre de St Saëns », un spectacle à l'occasion du centenaire de la mort du compositeur et pianiste virtuose Camille Saint-Saëns



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Wahoub FAYOUMI Émission Soir Première