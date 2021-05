Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR La ministre de la défense Ludivine Dedonder est sous le feu des critiques au parlement surtout depuis hier...Éclairage avec Philippe WALKOWIAK.



17H35 FAIT DU JOUR Le président Emmanuel Macron a "reconnu" jeudi à Kigali les responsabilités françaises dans le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994. On en parle avec Ornella ROVETTA, chercheuse en histoire à l'ULB.



17H45 CHANSON BILLIE EILISH - YOUR POWER



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Rien ne va plus entre deux membres du groupe de folk flamand Katastroof.



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire du massacre de Tulsa qui refait surface 100 ans plus tard aux Etats-Unis avec des témoins, enfants à l'époque.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - WAHOUB FAYOUMI & ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX Comment rompre avec le cercle de la pauvreté ? Les mesures d'aides sont-elles efficaces à long terme ? Avec Karine LALIEUX (PS), ministre en charge de la lutte contre la pauvreté et Céline NIEUWENHUYS, secrétaire générale de la Fédération des Services Sociaux



18H47 CHANSON REM - DRIVE



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Sylvestre DEFONTAINE



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Wahoub FAYOUMI Émission Soir Première