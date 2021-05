Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le vaccin Johnson et Johnson n'est provisoirement plus administré en dessous de 41 ans en Belgique. On en parle avec Michel GOLDMAN, professeur émérite d'immunologie à l'ULB



17H35 FAIT DU JOUR Élection présidentielle en Iran : la liste officielle des candidats compte cinq ultraconservateurs. On en parle avec Vincent EIFFLING, chercheur associé au centre d'étude des crises et des conflits internationaux (CECRI) à l'UCLouvain et au Grip



17H45 CHANSON SAULE - REBELLE REVEUR



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire de cette étrange campagne de dénigrement du vaccin Pfizer, qui semble avoir été lancée par une mystérieuse agence de communication



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - L'action des exercices physiques sur la santé mentale



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - WAHOUB FAYOUMI & ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX Enseignement et développement numérique : les écoles francophones sont-elles bien outillées ? La FWB a-t-elle les moyens pour passer le virage numérique ? Avec Julien NICAISE, administrateur général du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) et Thierry GEERTS, directeur général de Google Belgique



18H47 CHANSON TEXAS - SAY WHAT YOU WANT



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Pascal GOFFAUX - L'expo « Icons » à la Villa Empain



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

