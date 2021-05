Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Il y a tout juste un an George Floyd, un homme noir de 46 ans, décédait d'asphyxie sous le genou d'un policier blanc. Éclairage avec Benoit FEYT.



17H35 FAIT DU JOUR Belarus : quels sont les enjeux de l'arrestation hors du commun d'un opposant ? On en parle avec Ekaterina PIERSON-LYZHINA, assistante à l'ULB, spécialiste de la politique étrangère bélarusse



17H45 CHANSON CLAIRE LAFFUT - HIROSHIMA



17h50 LA CHRONIQUE INSIDE avec Barbara BOULET - Au fond, le "conflit" israélo-palestinien est-il vraiment... un "conflit" ?



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire de Simone Biles, une icône qui vient de marquer l'histoire de son sport : la gymnastique.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - WAHOUB FAYOUMI & ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX De quoi Jürgen Conings est-il le symbole ? L'extrême droite prend-elle racine dans notre pays ? Comment y faire face ? Avec Benjamin BIARD, docteur en sciences politiques et chargé de recherches au sein du secteur socio-politique du CRISP et spécialiste de l'extrême droite et Jean-Yves CAMUS, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean-Jaurès



18H47 CHANSON STEVIE WONDER - FREE



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Nicole DEBARRE - Le roman « Trio » de William BOYD aux éditions du Seuil



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

