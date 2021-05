Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR La Wallonie va mobiliser près de 10 milliards pour son plan de relance. Éclairage avec Rudy HERMANS



17H35 FAIT DU JOUR Extrait du podcast « Derrière les chiffres » d'Arnaud RUYSSEN avec Marius GILBERT, épidémiologiste : en Inde, plus de 291.000 morts officiels du Covid-19 dans la "pharmacie du monde"



17H45 CHANSON CHARLES - WITHOUT YOU



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Le Vlaams Belang reste très discret sur l'opération de recherche de Jürgen CONINGS.



17h55 LA CHRONIQUE OCÉANS avec Marie-Amélie LENAERTS - Voilier-Cargo



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Extrême droite : un péril sous-estimé ? Crise sanitaire, tensions communautaires ? Avec Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au journal Le Soir, François BRABANT, rédacteur en chef et fondateur du magazine Wilfried et Marc SIRLEREAU, journaliste à la RTBF



18H47 CHANSON NIAGARA - L'AMOUR A LA PLAGE



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Eddy CAEKELBERGHS - Le 21 mai 1981, Mitterrand va de l'Elysée au Panthéon



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première