Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur la traque du militaire armé toujours en fuite avec Sébastien GEORIS.



17H35 FAIT DU JOUR Pourquoi le Giro est-il la course la plus dure du monde ? On en parle avec Pierre Carrey, journaliste, auteur du livre "La course la plus dure du monde" (Ed. Hugo Sport)



17H45 CHANSON FEL - CHOCOLAT



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - CNews, une Fox News à la française??



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - En Suède, des enfants sont victimes d'un mal mystérieux et spectaculaire : ils s'endorment et ne se réveillent plus



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & WAHOUB FAYOUMI Bitcoin : une monnaie folle ? Une catastrophe écologique ? Avec Marc TOLÉDO, cofondateur de Bit4You, plateforme belge d'échange de cryptomonnaies et Etienne DE CALLATAY, chef économiste d'Orcadia Asset Management



18H47 CHANSON LENNY KRAVITZ - IT AIN'T OVER TILL IT'S OVER



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Thierry BELLEFROID - La BD "Fourmies La Rouge" d'Alex W. Inker (Ed.Sarbacane)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première