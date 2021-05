Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR La chasse à l'homme se poursuit : le militaire, connu pour ses idées d'extrême droite, est toujours dans la nature. Éclairage avec Sébastien GEORIS. On en parle avec Michael DANTINNE, criminologue et professeur à l'ULiège.



17H45 CHANSON OSCAR AND THE WOLF - JAMES



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Pourquoi la bande de Gaza et Israël sont-ils flous sur Google Satellite ?



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - La musique peut-elle améliorer les capacités sociales des enfants ?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & WAHOUB FAYOUMI Les médecins assistants sont-ils exploités ? Vers une grève des médecins assistants ? Avec Cédric HERMANS, président du Réseau Santé Louvain, chef du service hématologie aux cliniques universitaires St Luc et Jordan MARCELIS, assistant en chirurgie



18H47 CHANSON MANO NEGRA - PAS ASSEZ DE TOI



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Pascal GOFFAUX - L'expo Jacques Moeschal à Bozar



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première