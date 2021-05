Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR A partir de 2026, seuls des véhicules de société électriques pourront bénéficier d'un avantage fiscal. Éclairage avec Fabien VAN EECKHAUT. On en parle avec Pierre COURBE, chargé de mission Mobilité chez Inter Environnement Wallonie



17H45 CHANSON SAULE - REBELLE REVEUR



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Le boom des panneaux solaires sur un territoire étonnant : la province rebelle d'Idlib, en Syrie



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Emmanuel JEHIN - La lune en voit de toutes les couleurs



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & WAHOUB FAYOUMI Services publics : bannir les signes religieux ? Une neutralité inclusive ou exclusive ? Avec Farida TAHAR, députée bruxelloise Ecolo et sénatrice et François DE SMET, président de DéFI



18H47 CHANSON STEVIE WONDER - FREE



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Françoise BARÉ - La Bourse de commerce, nouveau musée d'art contemporain abritant la collection de François Pinault, ouvrira le 22 mai au public à Paris



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première