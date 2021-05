Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Deuxième semaine sans signe d'apaisement dans les hostilités entre Israël et les groupes armés de la bande de Gaza. Éclairage avec Daniel FONTAINE.



17H35 FAIT DU JOUR Le sélectionneur des diables rouges, Roberto Martinez, a livré sa sélection pour le prochain Euro. Éclairage avec Manuel JOUS.



17H45 CHANSON ROMEO ELVIS - TPA



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire d'un tweet qui a fait chuter le cours du Bitcoin, un tweet signé Elon Musk, le patron de Tesla (et de space X).



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Un événement qui aura lieu le week-end prochain à Pise en Italie: le championnat du monde d'endurance



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & WAHOUB FAYOUMI Va-t-on vacciner les enfants ? AstraZeneca : un moins bon vaccin ? Des variants résistants au vaccin ? Avec Jean-Christophe GOFFARD, directeur du service de médecine interne à l'hôpital Erasme et par Skype: Benoît MUYLKENS, virologue à l'Unamur



18H47 CHANSON EDIE BRICKELL & THE NEW BOHEMIANS - WHAT I AM



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Françoise BARÉ - Le dramaturge et chorégraphe allemand Raimund Hoghe est décédé à l'âge de 72 ans



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première