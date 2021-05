Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Conflit israélo-palestinien : focus sur les arabes israéliens pris pour cible par l'extrême droite israélienne avec Danielle KRIEGEL, correspondante RTBF en Israël.



17H35 FAIT DU JOUR Le risque des variants résistants aux vaccins. Extrait du podcast « Derrière les chiffres » d'Arnaud RUYSSEN avec Marius GILBERT, épidémiologiste.



17H45 CHANSON BENJAMIN BIOLAY & ADE - Parc fermé



17h50 L'HISTOIRE du SOIR en TUNISIE avec Maurine MERCIER - Alors qu'une troisième vague de coronavirus frappe durement le pays, la Tunisie entame une nouvelle phase de confinement.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Laurent BRUWIER - Giro : Remco peut-il gagner le Giro ?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET (15 minutes)



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) -- LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE Retour sur le CODECO de mardi et les prochaines étapes du déconfinement mais aussi sur la motivation des belges concernant la vaccination avec Johanne MONTAY, responsable éditoriale Sciences/Santé RTBF, Xavier COUNASSE, journaliste au Soir et Dorian DE MEEÛS, rédacteur en chef de La Libre



18H47 CHANSON BEN HARPER - Like a king



18H50 GRAND ANGLE avec Olivier NEDERLANDT qui nous présente l'album Zink du groupe belge DANS DANS



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET (8 minutes)

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première