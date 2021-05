Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Un nouveau calendrier scolaire à partir de la rentrée 2022-2023. On en parle avec Joseph THONON, président de la CGSP-Enseignement



17H35 FAIT DU JOUR Retour sur le comité de concertation d'hier et la décision d'organiser Tomorrowland. Éclairage avec Fabien VAN EECKHAUT. On en parle avec Vincent YZERBYT, professeur de psychologie sociale à l'UCLouvain.



17H45 CHANSON ILIONA - MOINS JOLI



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire d'une petite annonce qui a changé la vie d'un homme et qui a fait prendre un virage complet à toute une famille



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Des recherches de solutions contre ce que l'on appelle le tremblement essentiel



18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & WAHOUB FAYOUMI Palestine-Israël: Va-t-on vers une « guerre à grande échelle » ? Avec François DUBUISSON, professeur de droit international à l'ULB et par téléphone : Frédéric ENCEL, géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po Paris et professeur à la Paris School of Business



18H47 CHANSON TASMIN ARCHER - SLEEPING SATELLITE



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Pascal GOFFAUX - L'expo « Les orages » présentée à l'ISELP, l'Institut Supérieur pour l'Etude du Langage Plastique, à Bruxelles



19H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première