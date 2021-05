Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Quelles nouvelles mesures annoncées par le Comité de concertation cet après-midi ?



17H35 FAIT DU JOUR Des prêtres catholiques allemands ont décidé de bénir des couples homosexuels. Éclairage avec Eddy CAEKELBERGHS.



17H45 CHANSON MARQUIS - JE N ECRIRAI PLUS SI SOUVENT (FEAT ETIENNE DAHO)



17h50 LA CHRONIQUE INSIDE avec Barbara BOULET - La couverture des fêtes religieuses dans nos émissions d'infos



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire de la mort étrange d'une équipe de skieurs soviétiques, en 1959 et qui depuis plus de 60 ans, génère toutes sortes de fantasmes mais dont le mystère pourrait bien avoir été élucidé



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & WAHOUB FAYOUMI Le temps du déconfinement est-il arrivé ? Avec Marius GILBERT, responsable du Laboratoire d'Epidémiologie spatiale de l'ULB et par téléphone : Jean-Yves LAFFINEUR, organisateur du festival Esperanzah!, Thierry NEYENS, président de la fédération Horeca pour la Wallonie et François DE SMET, président de DéFI



18H47 CHANSON ARID - TOO LATE TONIGHT



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Françoise BARÉ - Le projet artistique « Les Veilleuses », un hommage émouvant au travail des infirmières et des infirmiers - Hôpital Erasme



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première