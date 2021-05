Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR La campagne de vaccination risque-t-elle de ralentir à cause d'un manque de confiance des citoyens à l'égard du vaccin AstraZeneca ? On en parle avec Sabine STORDEURS, co-responsable de la task force vaccination.



17h38 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Une nouvelle pratique pose de nombreuses questions : le tourisme vaccinal et la possibilité de partir en voyage pour se faire vacciner.



17H45 CHANSON DOOWY - L'EAU DU BAIN



17H50 FAIT DU JOUR France : Valeurs Actuelles a publié dimanche soir une nouvelle tribune de militaires "pour la survie de notre pays". Éclairage avec Frédéric SAYS.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Demain, le 11 mai, on commémora le 40e anniversaire de la mort de Bob Marley, amateur et joueur de foot



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & WAHOUB FAYOUMI Colombie : les raisons de la colère ? Avec Marie NAGY, députée bruxelloise DéFI et François BRABANT, rédacteur en chef et fondateur du magazine Wilfried



18H47 CHANSON SUZANNE VEGA - MARLENE ON THE WALL



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Gérald VANDENBERGHE - La BD « Histoire contemporaine : une histoire du nationalisme corse » d'Hélène Constanty et Benjamin Adès (Ed. Dargaud)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

