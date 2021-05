Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Quand atteindra-t-on l'immunité collective ? Extrait du podcast « Derrière les chiffres » d'Arnaud RUYSSEN avec Marius GILBERT, épidémiologiste.



17H35 FAIT DU JOUR Une véritable filière de recrutement d'infirmières en Inde existe pour la Flandre mais aussi pour la Wallonie. Éclairage avec Daphné VAN OSSEL.



17H45 CHANSON AUREL - HIER LA PLAGE



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Accord salarial : le Waterloo du Boulevard de l'Empereur ?



17h55 L'HISTOIRE du SOIR en ISRAEL avec Danièle KRIEGEL - En Israël, un évènement imprévu bouleverse le monde du football : un arbitre du championnat de la ligue 1 a changé de prénom.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Faut-il un musée pour le Chat de Geluck ? Musée du Chat : derrière la polémique Avec Françoise BARÉ, responsable éditoriale Culture RTBF, Jean-Marie WYNANTS, journaliste culturel au journal Le Soir et David COURIER, journaliste culturel à BX1



18H47 CHANSON TERENCE TRENT D'ARBY - SIGN YOUR NAME



18H50 BICENTENAIRE DE NAPOLÉON avec Eddy CAEKELBERGHS - Les descendants de Napoléon Bonaparte



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première