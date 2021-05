Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR L'enjeu des salaires entraîne de grosses crispations aujourd'hui entre les interlocuteurs sociaux mais aussi entre les membres du gouvernement.



17H38 FAIT DU JOUR Notre correspondante à Washington, Sonia DRIDI, a rencontré le Général David Petraeus, ancien commandant suprême des forces américaines en Afghanistan et ex-directeur de la CIA.



17H45 CHANSON MC SOLAAR - PARADISIAQUE



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire de Blanche-Neige et du baiser du prince... C'est la nouvelle polémique qui agite les réseaux sociaux et les médias du monde entier.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Emmanuel JEHIN - Le tourisme Spatial c'est parti !



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Une marge salariale imbuvable pour les syndicats ? Faut-il revoir la loi sur les salaires ? Avec Georges-Louis BOUCHEZ, président du MR et Thierry BODSON, président de la FGTB



18H47 CHANSON GABRIEL RIOS - LA TORRE (FEAT. DEVENDRA BANHART)



18H50 BICENTENAIRE DE NAPOLÉON avec Eddy CAEKELBERGHS - Napoléon a échappé à une vingtaine d'attentats



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

