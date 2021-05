Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Cette année, 20 nouveaux codes, tous liés au coronavirus, sur la déclaration d'impôts avec un effet pervers potentiel pour certains travailleurs qui ont connu des périodes de chômage temporaire. Éclairage avec Maxime PAQUAY.



17H38 FAIT DU JOUR Le parquet fédéral a ouvert une enquête, après l'attaque informatique qui a paralysé l'hébergeur Belnet. On en parle avec Olivier BOGAERT, commissaire à la Federal Computer Crime Unit



17H45 CHANSON GAETAN STREEL - A MOINS QUE CE NE SOIT L'HIVER



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Donald Trump est définitivement banni de Facebook et Instagram



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Des recherches menées pour lutter contre la plagiocéphalie : le syndrome de la tête plate



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Vers un coronapass pour les Belges ? Coronapass : liberté ou aliénation ? Avec Elie COGAN, professeur émérite à l'ULB et spécialiste en médecine interne au CHIREC - Delta et Benoît FRYDMAN, professeur au centre Perelman de Philosophie du droit à l'ULB



18H47 CHANSON BERNARD LAVILLIERS - NOIR ET BLANC



18H50 BICENTENAIRE DE NAPOLÉON avec Eddy CAEKELBERGHS - Le coup d'État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première