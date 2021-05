Soir Première : sur Auvio

Des bonnes nouvelles sur le front de l’épidémie du coronavirus et de la vaccination en Belgique

17H30 FAIT DU JOUR Des bonnes nouvelles sur le front de l'épidémie du coronavirus et de la vaccination en Belgique.



17H38 FAIT DU JOUR Une audition devait se tenir cet après-midi au parlement autour de la question des Ouighours mais le débat a été annulé suite à une cyberattaque massive qui a frappé Belnet. Éclairage avec Françoise WALLEMACQ.



17H45 CHANSON HYDROGEN SEA - THESE DAYS



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Un énorme morceau de la fusée chinoise Longue Marche 5B qui vient de mettre en orbite les premières pièces de la station spatiale chinoise est en train de redescendre de manière incontrôlée.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - La pratique urbanistique flamande, de Koterij, cette habitude d'ajouter des petites annexes à sa maison d'année en année, semble avoir atteint son point culminant à Anvers



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - La Boum : une intervention trop musclée ? Des violences policières systémiques ? Avec Olivia VENET, présidente de la Ligue des droits humains et Philippe CLOSE (PS), bourgmestre de la Ville de Bruxelles.



18H47 CHANSON ETIENNE DAHO - EPAULE TATTOO



18H50 BICENTENAIRE DE NAPOLÉON avec Eddy CAEKELBERGHS - Napoléon le Corse



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET