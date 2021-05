Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Coronavirus: une nouvelle année sans examens pour les élèves de l'école officielle. On en parle avec Julien NICAISE, administrateur général du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) et Etienne MICHEL, directeur général du Segec



17H38 FAIT DU JOUR C'est parti pour le concours Reine Elisabeth de piano 2021. Éclairage avec Marie MICHIELS.



17H45 CHANSON NOE PRESZOW - CETTE ROUTE LA



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Royaume-Uni : les personnes dyslexiques ont des compétences que recherchent les services de renseignement...



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - L'héritage sportif de Napoléon



18H00 LE JOURNAL Olivier NEDERLANDT



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Vaccins : suspendre les brevets ? Brevets : un frein à l'innovation ? Avec Emmanuel ANDRÉ, médecin microbiologiste et virologue à la KULeuven et Corentin DE SALLE, directeur scientifique du centre Jean Gol (MR)



18H47 CHANSON PRINCE - THE MOST BEAUTIFUL GIRL IN THE WORLD



18H50 BICENTENAIRE DE NAPOLÉON avec Eddy CAEKELBERGHS - Napoléon et l'argent



19H00 LE JOURNAL Olivier NEDERLANDT

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première