Soir Première : sur Auvio

Extrait du podcast « Derrière les chiffres » : on a vacciné plus ces 4 dernières semaines que les 3 premiers mois de la campagne

17H30 FAIT DU JOUR Le conseil des ministres ce matin, suivi dans l'après-midi par un comité de concertation électronique avec les Régions, a validé la copie belge du "plan de relance et de résilience" post-covid. Éclairage avec Fabien VAN EECKHAUT. On en parle avec Philippe DONNAY, commissaire au Plan.



17H40 FAIT DU JOUR Extrait du podcast « Derrière les chiffres » d'Arnaud RUYSSEN avec Marius GILBERT, épidémiologiste : on a vacciné plus ces 4 dernières semaines que les 3 premiers mois de la campagne



17H45 CHANSON FRANCOIZ BREUT - JUSTE DE PASSAGE



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Debora, la caissière du Delhaize de Nieuport, star de l'infotainment politique



17h55 L'HISTOIRE du SOIR au JAPON avec Bernard DELATTRE - L'état d'urgence à nouveau décrété dans plusieurs régions du Japon et le système hospitalier est en train de s'écrouler vu la violence de la quatrième vague de l'épidémie...



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Faut-il commémorer la mort de Napoléon ? Napoléon : tyran ou visionnaire ? Avec Anne MORELLI, historienne, professeure honoraire de l'ULB, Philippe RAXHON, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Liège et Franck ISTASSE, chef éditorial de La Première, auteur de la série podcast « Napoléon, Le crépuscule de l'aigle ».



18H47 CHANSON CARDIGANS - CARNIVAL



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Eddy CAEKELBERGHS - L'ouvrage « Karl Dönitz Successeur d'Hitler durant 23 jours » de Philippe VALODE (Éd. Du Rocher)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET