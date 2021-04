Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Accord interprofessionnel : un possible bras de fer se profile entre socialistes et libéraux au sein du gouvernement fédéral. On en parle avec Jean FANIEL, directeur général du Centre de recherche et d'information socio-politiques (CRISP)



17H45 CHANSON U2 - I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M LOOKING FOR



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire du plus célèbre troisième homme, l'astronaute américain Michael Collins, décédé hier.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Un duel sportif très attendu en Flandre, un duel totalement inédit puisqu'il oppose deux présidents de partis, Bart De Wever pour la NVA et Georges Louis Bouchez pour le MR



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Police : la tentation Big Brother ? Avec Mathieu MICHEL (MR), secrétaire d'Etat à la Digitalisation et la Protection de la vie privée et Olivier BAILLY, journaliste, co-fondateur du magazine Médor et Catherine FORGET, avocate au barreau de Bruxelles.



18H47 CHANSON DAVID NUMWAMI - THEMA



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Laurent GRAULUS - 10e journée internationale du jazz, proclamée par l'Unesco, ce vendredi, et un double concert à suivre sur Musiq3.



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première