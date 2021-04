Soir Première : sur Auvio

Une nouvelle production de « The turn of the screw » du compositeur britannique Benjamin Britten, présentée dès demain soir à la Monnaie, en direct

17H30 FAIT DU JOUR Tous les élèves de l'enseignement obligatoire à 100% en présentiel dès le 10 mai. On en parle avec Caroline DÉSIR, ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles (PS)



17H35 FAIT DU JOUR Trois hommes sont dans le collimateur de la justice liégeoise, ce mercredi : François FORNIERI, Licio D'ONOFRIO et Samuel DI GIOVANNI. Éclairage avec Michel GRÉTRY



17H45 CHANSON GAETAN STREEL- A MOINS QUE CE NE SOIT L'HIVER



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Une histoire étonnante venue d'Argentine où un homme est parvenu à ramener tout le trafic de Google sur son propre site web pour l'équivalent de 2 euros 40



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Des recherches étonnantes pour lutter contre le cancer du cerveau, le plus dangereux



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO 100 jours de Biden, quel bilan ? Biden : nouveau Roosevelt ? Biden face au défi migratoire Avec Kirsten MAHER, membre de "Democrats Abroad" en Belgique, Philippe LEDENT, senior economist chez ING Belgique, chargé de cours à l'UCLouvain et Philippe HENSMANS, directeur d'Amnesty International Belgique



18H47 CHANSON SUZANNE VEGA - 99.9 F



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Nicole DEBARRE - Une nouvelle production de « The turn of the screw » du compositeur britannique Benjamin Britten, présentée dès demain soir à la Monnaie, en direct en streaming



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET