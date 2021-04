Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Pas d'accord interprofessionnel sur les salaires. On en parle avec Marie-Hélène SKA, secrétaire générale de la CSC.



17H35 FAIT DU JOUR C'est à partir de ce vendredi que l'Etat belge pourrait se voir contraint de payer des astreintes s'il ne réussit pas d'ici là à adopter un nouveau cadre légal pour toutes les mesures Covid. Éclairage avec Fabien VAN EECKHAUT et Patrick MICHALLE.



17H45 CHANSON NOE PRESZOW - CETTE ROUTE LA



17h50 LA CHRONIQUE INSIDE avec Barbara BOULET - Les agressions des journalistes quand ils vont sur le terrain.



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Une expédition scientifique d'un nouveau genre qui illustre la course aux terres rares, véritable enjeu scientifique, technologique, économique et géopolitique.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO La Culture injustement muselée ? Des spectacles covid-safe ? Avec Delphine HOUBA (PS), échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles, Virginie CORDIER, directrice du centre culturel de La Vénerie et Alexandre CAPUTO, directeur du Théâtre Les Tanneurs.



18H47 CHANSON IGGY POP - IN THE DEATHCAR



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Sylvestre DEFONTAINE - La chanteuse britannique Céleste



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première