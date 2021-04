Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR La Commission européenne attaque AstraZeneca en justice pour insuffisance en livraisons des vaccins covid. Éclairage avec Sandro CALDERON.



17H35 FAIT DU JOUR REVAX : une deuxième chance pour les personnes âgées de se faire vacciner en Wallonie. On en parle avec Yvon ENGLERT, délégué général covid-19 pour la Wallonie



17H45 CHANSON INNOCENTS - COLORE



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Les propriétaires d'Iphone pourront décider de refuser que leurs données soient collectées via des applications tierces



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - "Varsity blues", un documentaire Netflix sur les filières occultes de recrutement de sportifs dans les grandes universités américaines.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Vaccination : Bruxelles à la traîne ? Qui refuse de se faire vacciner ? Comment convaincre ? Avec Céline NIEUWENHUYS, secrétaire générale de la Fédération des Services Sociaux et Alain MARON (Ecolo), ministre bruxellois de la Santé.



18H47 CHANSON OZYA - THE ARMOUR



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Françoise BARÉ - Le retable de Saint Georges à nouveau dévoilé au public aux Musées royaux d'Art et d'Histoire (MRAH)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première