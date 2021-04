Soir Première : sur Auvio

Les BD « Fake news, l'info qui ne tourne pas rond » de Doan BIU et Leslie PLÉE et « L’esprit critique » d’Isabelle BAUTHIAN et Gally

17H30 FAIT DU JOUR Julian ALAPHILIPPE remporte pour la 3e fois la Flèche Wallonne. Éclairage avec Samuel GRULOIS



17H35 FAIT DU JOUR Le policier Derek CHAUVIN a donc été déclaré coupable du meurtre de George FLOYD. On en parle avec Yannicke DE STEXHE, doctorante à l'UCLouvain



17H45 CHANSON CHARLES - WITHOUT YOU



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire de l'enlèvement de la petite Mia, dans les Vosges, retrouvée en Suisse dans un squat.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - La dyspraxie, ce trouble particulier, sorte de maladresse pathologique



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Thomas Pesquet : 6 mois pour faire quoi ? Recherches en apesanteur : ça sert à quoi ? Conquête spatiale : un rêve coûteux ? Avec Pierre-Emmanuel PAULIS, instructeur à l'Euro Space Center et président de la Mars Society Belgium et Hervé CAPS, professeur de physique à l'ULiège



18H47 CHANSON CORNERSHOP - BRIMFUL OF ASHA (NORMAN COOK REMIX)



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Thierry BELLEFROID - Les BD « Fake news, l'info qui ne tourne pas rond » de Doan BIU et Leslie PLÉE et « L'esprit critique » d'Isabelle BAUTHIAN et Gally



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET