Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Vaccin Johnson & Johnson: l'EMA estime que la balance bénéfice/risque reste "positive". Éclairage avec Johanne MONTAY.



17H35 FAIT DU JOUR La dette publique de la Belgique a bondi à 114,1 % du PIB, du jamais vu depuis plus de 20 ans. On en parle avec Etienne DE CALLATAY, chef économiste d'Orcadia Asset Management



17H45 CHANSON NOE PRESZOW - CETTE ROUTE LA



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Une histoire digne d'un film d'aventure, direction le Brésil et la forêt.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Emmanuel JEHIN - L'ESA recrute de nouveaux astronautes



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Feu vert pour le vaccin Johnson & Johnson ? Y aura-t-il assez de Belges vaccinés ? Vaccins : vers une 3ème dose de Pfizer ? Avec Fanny DUBOIS, secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales et Muriel MOSER, chercheuse et professeure d'immunologie à l'ULB



18H47 CHANSON CESARIA EVORA - SODADE



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Gérald VANDENBERGHE - La BD « Le combat du siècle » de Loulou Dedola et Luca Ferrara (Ed. Futuropolis)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première